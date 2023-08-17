Джален Рейнольдс: «Скучал по Казани. Скучал по русскому борщу, по атмосфере»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс признался, что за лето успел соскучиться по Казани, а также рассказал о своих целях на новый сезон.

«Да, я очень скучал по Казани. Скучал по русскому борщу, по атмосфере. Казань не такой большой город, но очень спокойный, домашний и комфортный. Да, я действительно скучал по Казани.

Нет предела совершенству, поэтому необходимо продолжать усердно работать. Что касается меня лично, хочу быть лидером команды и в то же время иметь пример для подражания. Планирую сделать шаг вперед в предстоящем сезоне, стать лучше на площадке и за ее пределами», — сказал американец.

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