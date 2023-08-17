Луи Лабери: «Один титул – это круто, но два – еще лучше»

Центровой УНИКСа Луи Лабери поприветствовал болельщиков казанской команды и поделился ожиданиями от нового сезона.

«Привет всем болельщикам Казани! Я успел соскучиться за лето, которое провел за пределами России и Татарстана. Рад вернуться и присоединиться к нашей обновленной команде.

Ожидаю, что у нас получится выстроить командную химию в обновленном составе, выигрывать, насколько это будет возможным, и защитить звание чемпиона. Один титул – это круто, но два – еще лучше», — сказал француз.

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