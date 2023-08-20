«Анадолу Эфес» собирается подписать Жана Монтеро

« » собирается подписать контракт с разыгрывающим (20 лет, 188 см), сообщает La Provincia.

Доминиканец призван заменить травмированного защитника .

В прошлом сезоне Монтеро выступал за испанский « », набирая 17,6 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку