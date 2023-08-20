«Анадолу Эфес» собирается подписать Жана Монтеро
«Анадолу Эфес» собирается подписать контракт с разыгрывающим Жаном Монтеро (20 лет, 188 см), сообщает La Provincia.
Доминиканец призван заменить травмированного защитника Догуша Оздемироглу.
В прошлом сезоне Монтеро выступал за испанский «Бетис», набирая 17,6 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем за матч.
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