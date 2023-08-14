«Анадолу Эфес» усилился Эрджаном Османи

« » объявил о переходе тяжелого форварда Эрджана Османи (25 лет, 206 см).

Контракт с игроком сборной Турции заключен по схеме 1+1.

В минувшем сезоне Османи в составе «Дарущафаки» набирал 10,1 очка и 6,3 подбора в среднем за игру.

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