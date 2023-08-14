Бурак Йылдызлы стал игроком «Анадолу Эфеса»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес чемпионат Турции Бурак Йылдызлы Баскетбол

Тяжелый форвард Бурак Йылдызлы (29 лет, 202 см) пополнил состав «Анадолу Эфеса».

С Йылдызлы, который ранее выступал за молодежные команды «Эфеса», заключен 1-летний контракт.

В минувшем сезоне Бурак представлял «Бешикташ», набирая 5,3 очка, 4,1 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру.

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