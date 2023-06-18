Никола Вучевич планирует подписать новый контракт с «Чикаго»

Ожидается, что центровой « » (32 года, 211 см) этим летом подпишет новый контракт с «Буллс». Такое мнение превалирует среди руководителей клубов лиги, сообщает HoopsHype.

Контракт Вучевича истек по окончании сезона-2022/23. Прогнозируемая стоимость черногорца на рынке свободных агентов, по словам руководителей, составляет около 65 миллионов долларов за три года.

32-летний центровой в матчах сезона-22/23 набирал 17,5 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи в среднем за матч.

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