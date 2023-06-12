У Николы Вучевича родился сын

У центрового « » и его жены Николеты Павлович в воскресенье, 11 июня, родился сын.

«Лазарь Вучевич ❤️👶🏻11/06/2023», – написал Вучевич, приложив фото.

Фото: cоцсети Николы Вучевича.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим