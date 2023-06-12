У Николы Вучевича родился сын
У центрового «Чикаго» Николы Вучевича и его жены Николеты Павлович в воскресенье, 11 июня, родился сын.
«Лазарь Вучевич ❤️👶🏻11/06/2023», – написал Вучевич, приложив фото.
Фото: cоцсети Николы Вучевича.
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