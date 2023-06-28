«Чикаго» продлил контракт с Николой Вучевичем – 60 млн за 3 года

« » официально объявил о продлении контракта с центровым (32 года, 211 см).

По информации инсайдеров, за следующие три года черногорец заработает 60 миллионов долларов.

Контракт Вучевича истек по окончании сезона-2022/23. 1 июля игрок мог стать неограниченно свободным агентом.

32-летний центровой в матчах сезона-22/23 набирал 17,5 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи в среднем за встречу.

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