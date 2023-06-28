«Чикаго» продлил контракт с Николой Вучевичем – 60 млн за 3 года

Теги переходы Чикаго НБА Никола Вучевич Баскетбол

«Чикаго» официально объявил о продлении контракта с центровым Николой Вучевичем (32 года, 211 см).

По информации инсайдеров, за следующие три года черногорец заработает 60 миллионов долларов.

Контракт Вучевича истек по окончании сезона-2022/23. 1 июля игрок мог стать неограниченно свободным агентом.

32-летний центровой в матчах сезона-22/23 набирал 17,5 очка, 11,0 подбора и 3,2 передачи в среднем за встречу.

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9 комментариев

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mqh9pzrxgf
Относительно адекватный контракт, который Чикаго скорее всего обменяет
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Алексааандр
Ответ Light Yagami
Ничего не имею против чела, в "Орландоу" нормально играл, но зачем буллз тащат этот мертвейший ростер дальше? Им мало псевдозвезды, Лавина, на диком контракте и инвалида Болла?
они дали очень вменяемый и меняемый контракт. посмотрим на кого смогут поменять, может на того же Валанчунаса 😁
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Александр Спирин
На Вуча ЛАК давненько нацеливался.
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melliur
А Ванвлиту хотят дать 80 на 2 года.
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dev0
Пытаются из Вуча актив сделать
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mqh9pzrxgf
Ответ melliur
А Ванвлиту хотят дать 80 на 2 года.
Тут дело в возрасте, и ключевое это пока только слухи про 40
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