Марк Эверсли о Джевоне Картере: «Каждый раз, когда парень из Чикаго играет за «Буллс», – это особенное событие»

Теги Чикаго НБА Джевон Картер Марк Эверсли Баскетбол

Генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли вспомнил про корни разыгрывающего Джевона Картера, выступая на командном мероприятии.

«Каждый раз, когда парень из Чикаго играет за «Буллс», думаю, это действительно особенное событие», – сказал Эверсли.

Картер стал игроком «Чикаго» этим летом, подписав контракт на 3 года и 20 млн долларов.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий