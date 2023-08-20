Марк Эверсли о Джевоне Картере: «Каждый раз, когда парень из Чикаго играет за «Буллс», – это особенное событие»
Генеральный менеджер «Чикаго» Марк Эверсли вспомнил про корни разыгрывающего Джевона Картера, выступая на командном мероприятии.
«Каждый раз, когда парень из Чикаго играет за «Буллс», думаю, это действительно особенное событие», – сказал Эверсли.
Картер стал игроком «Чикаго» этим летом, подписав контракт на 3 года и 20 млн долларов.
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