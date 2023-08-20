Марк Эверсли о Джевоне Картере: «Каждый раз, когда парень из Чикаго играет за «Буллс», – это особенное событие»

Генеральный менеджер « » Марк Эверсли вспомнил про корни разыгрывающего Джевона Картера, выступая на командном мероприятии.

«Каждый раз, когда парень из Чикаго играет за «Буллс», думаю, это действительно особенное событие», – сказал Эверсли.

Картер стал игроком «Чикаго» этим летом, подписав контракт на 3 года и 20 млн долларов.

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