Ронни 2К: «Считаем, что Вембаньяма будет очень хорош. Дав ему рейтинг 84, мы подчеркнули это»

Теги Сан-Антонио НБА NBA 2K Виктор Вембаньяма Баскетбол

Промоутер баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К прокомментировал рекордный рейтинг первого номера драфта Виктора Вембаньямы в новой версии игры.

Игрок «Сан-Антонио» получил показатель 84, что является лучшим результатом для новичков.

«Мы хотели выразить свое мнение о Вембаньяме, дав ему такой показатель. Считаем, что он будет очень и очень хорош, и он будет прогрессировать. Мы подчеркнули это свое мнение о нем. У него лучший рейтинг среди всех новичков с тех пор, как мы изменили систему 12-13 лет назад. У Зайона было 81, Джон Уолл и еще несколько ребят получали 80 и 81.

Дав Вемби 84 в новой игре, мы высказали свое мнение о нем», – заявил Ронни 2К.

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