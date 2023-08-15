Ронни 2К: «Считаем, что Вембаньяма будет очень хорош. Дав ему рейтинг 84, мы подчеркнули это»
Промоутер баскетбольного симулятора NBA 2K Ронни 2К прокомментировал рекордный рейтинг первого номера драфта Виктора Вембаньямы в новой версии игры.
Игрок «Сан-Антонио» получил показатель 84, что является лучшим результатом для новичков.
«Мы хотели выразить свое мнение о Вембаньяме, дав ему такой показатель. Считаем, что он будет очень и очень хорош, и он будет прогрессировать. Мы подчеркнули это свое мнение о нем. У него лучший рейтинг среди всех новичков с тех пор, как мы изменили систему 12-13 лет назад. У Зайона было 81, Джон Уолл и еще несколько ребят получали 80 и 81.
Дав Вемби 84 в новой игре, мы высказали свое мнение о нем», – заявил Ронни 2К.
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