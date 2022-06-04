Энтони Эдвардс назвал лучшую пятерку всех времен и включил в нее себя

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время светского мероприятия по просьбе журналиста составил лучшую пятерку всех времен.
20-летний Эдвардс включил в пятерку себя.
Эдвардс: Аллен Айверсон, я, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Шакил О’Нил.
Журналист: Идеально.
Первый номер драфта-2020 отыграл в НБА два сезона. В минувшем регулярном чемпионате Энтони набирал 21,3 очка, 4,7 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?