Энтони Эдвардс назвал лучшую пятерку всех времен и включил в нее себя

Защитник «Миннесоты» во время светского мероприятия по просьбе журналиста составил лучшую пятерку всех времен.

20-летний Эдвардс включил в пятерку себя.

Эдвардс: , я, , , ’Нил.

Журналист: Идеально.

Первый номер драфта-2020 отыграл в НБА два сезона. В минувшем регулярном чемпионате Энтони набирал 21,3 очка, 4,7 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?