Энтони Эдвардс назвал лучшую пятерку всех времен и включил в нее себя

Теги Леброн Джеймс Аллен Айверсон Шакил О′Нил Миннесота НБА Кевин Дюрэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс во время светского мероприятия по просьбе журналиста составил лучшую пятерку всех времен.

20-летний Эдвардс включил в пятерку себя.

Эдвардс: Аллен Айверсон, я, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Шакил О’Нил.

Журналист: Идеально.

Первый номер драфта-2020 отыграл в НБА два сезона. В минувшем регулярном чемпионате Энтони набирал 21,3 очка, 4,7 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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