«Нью-Йорк» и «Майами» следят за ситуацией с Джоэлом Эмбиидом в «Филадельфии»

« » и «Майами» следят за развитием событий в «Филадельфии» с прицелом на то, чтобы при удобном случае выменять лидера команды .

Об этом сообщил журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

«Все находятся в ожидании. «Никс» и « » следят за всем, что происходит», – отмечает Гудвилл.

Звездный защитник «Сиксерс» хочет покинуть клуб, он назвал президента клуба Дэрила Мори «лжецом».

Из описания аккаунта Эмбиида ранее исчезли отсылки к «Филадельфии».

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