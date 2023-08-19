«Нью-Йорк» и «Майами» следят за ситуацией с Джоэлом Эмбиидом в «Филадельфии»

Теги возможные переходы Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Нью-Йорк» и «Майами» следят за развитием событий в «Филадельфии» с прицелом на то, чтобы при удобном случае выменять лидера команды Джоэла Эмбиида.

Об этом сообщил журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.

«Все находятся в ожидании. «Никс» и «Майами» следят за всем, что происходит», – отмечает Гудвилл.

Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден хочет покинуть клуб, он назвал президента клуба Дэрила Мори «лжецом».

Из описания аккаунта Эмбиида ранее исчезли отсылки к «Филадельфии».

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11 комментариев

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олси
Уход Эмбиида означает полную перестройку . Соответственно условный дедушка Рэндл не нужен . Захотят как минимум одного молодого уровня матча всех звезд и высокий пик
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Light Yagami
И что, теперь Филли опять будут танковать 5 лет? Кекв
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Skeleton64
Мы готовы отдать Рэндла, так и быть.
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I Luv It
Лиллард с покорностью к у к о л д а следит как Майами следит за ситуацией с Эмбидом
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udod
Ответ Skeleton64
Мы готовы отдать Рэндла, так и быть.
как говорится - Рэндл легитимная звезда, участник МВЗ, только что попал в третью сборную Олл НБА (а был и во второй), находится в прайме, контракт нормальный
так что Никс может предложить достойный пакет из звезды, хорошего ролевика, молодого игрока, и кучи пиков первого раунда:
Рэндл + Робинсон + Граймс + 3-4 пика (примерно)
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Skeleton64
Ответ udod
как говорится - Рэндл легитимная звезда, участник МВЗ, только что попал в третью сборную Олл НБА (а был и во второй), находится в прайме, контракт нормальный так что Никс может предложить достойный пакет из звезды, хорошего ролевика, молодого игрока, и кучи пиков первого раунда: Рэндл + Робинсон + Граймс + 3-4 пика (примерно)
я бы добавил в пакет Спайка Ли.
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udod
Ответ Skeleton64
я бы добавил в пакет Спайка Ли.
да хоть Вуди Аллена
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xamer 9
Ответ udod
как говорится - Рэндл легитимная звезда, участник МВЗ, только что попал в третью сборную Олл НБА (а был и во второй), находится в прайме, контракт нормальный так что Никс может предложить достойный пакет из звезды, хорошего ролевика, молодого игрока, и кучи пиков первого раунда: Рэндл + Робинсон + Граймс + 3-4 пика (примерно)
Вы вот смеетесь, а посмотрите на пакет, отданный за Брэдли Билла.
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udod
Ответ xamer 9
Вы вот смеетесь, а посмотрите на пакет, отданный за Брэдли Билла.
я не смеюсь, написал вариант пакета за Эмбиида, а про Била вообще незачем вспоминать, он исключение, у него было право вето на обмен
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Caraxes
Ответ udod
как говорится - Рэндл легитимная звезда, участник МВЗ, только что попал в третью сборную Олл НБА (а был и во второй), находится в прайме, контракт нормальный так что Никс может предложить достойный пакет из звезды, хорошего ролевика, молодого игрока, и кучи пиков первого раунда: Рэндл + Робинсон + Граймс + 3-4 пика (примерно)
Если уходит Эмбиид, то это означает, что Фила идёт в перестройку и им уж точно не нужен Рэндл в этом случаи. Фила будет просить Ар Джей Бэрэтта, Фурнье для уравнивания зарплат, ну и условного Граймса и кто там ещё из молодых у Нью-Йорка + конечно нужно будет заправить пакет как минимум 4-5 пиками. Не удивлюсь если и этого будет мало Филе за новоиспечённого МВП и возможна третья команда, которая зайдет в обмен поднакинуть кое-что.
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