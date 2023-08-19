«Нью-Йорк» и «Майами» следят за ситуацией с Джоэлом Эмбиидом в «Филадельфии»
«Нью-Йорк» и «Майами» следят за развитием событий в «Филадельфии» с прицелом на то, чтобы при удобном случае выменять лидера команды Джоэла Эмбиида.
Об этом сообщил журналист Yahoo! Sports Винсент Гудвилл.
«Все находятся в ожидании. «Никс» и «Майами» следят за всем, что происходит», – отмечает Гудвилл.
Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден хочет покинуть клуб, он назвал президента клуба Дэрила Мори «лжецом».
Из описания аккаунта Эмбиида ранее исчезли отсылки к «Филадельфии».
Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций
так что Никс может предложить достойный пакет из звезды, хорошего ролевика, молодого игрока, и кучи пиков первого раунда:
Рэндл + Робинсон + Граймс + 3-4 пика (примерно)