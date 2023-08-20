Дэмиан Лиллард отписался от «Портленда» в соцсети

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард отписался от официального аккаунта «Трэйл Блэйзерс» в Instagram*, заметили болельщики команды.

Сразу после драфта-2023 Лиллард запросил обмен. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Майами».

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ. Решением суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

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8 комментариев

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omega pepega
козыри в ход пошли
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Cash_flow
Когда Найтийорк отпишется от Лилларда, это будет главным предвестником трейда
+6
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Вадим Ахтямов
Зря, он мог оттуда и узнать о своём трейде)
+3
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BUDDA1997
Как-то неправильно отписываться от команды в которой отыграл более 10 лет, даже с учётом обмена.
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xamer 9
Ответ BUDDA1997
Как-то неправильно отписываться от команды в которой отыграл более 10 лет, даже с учётом обмена.
Все эти подписки/отписки уже стали символизмом. Понимаю, что век соцсетей и все такое, но странно считать что то правильно или неправильно для бизнес-аккаунтов, ведь по сути те же игроки в соц сетях - не личности, а бизнес-модели
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Лёха выдыхай
Ха, 2.5 к подписок чтоб никого не обидеть кроме родного клуба)
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