Дэмиан Лиллард отписался от «Портленда» в соцсети

Разыгрывающий « » отписался от официального аккаунта «Трэйл Блэйзерс» в Instagram*, заметили болельщики команды.

Сразу после драфта-2023 Лиллард запросил обмен. Сообщалось, что защитник намерен продолжить карьеру только в «Майами».

*Социальная сеть Instagram запрещена в РФ. Решением суда от 21.03.2022 компания Meta признана экстремистской организацией на территории Российской Федерации.

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