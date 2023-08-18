Дэмиан Лиллард выпустил пятый рэп-альбом
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, выступающий как рэп-артист под псевдонимом Dame D.O.L.L.A., выпустил пятый альбом.
Альбом, который получил название «Don D.O.L.L.A», доступен для прослушивания на стриминговых сервисах.
Дебютный альбом Лилларда под названием «The Letter O» вышел в октябре 2016 года.
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