Дэмиан Лиллард выпустил пятый рэп-альбом

Разыгрывающий « » , выступающий как рэп-артист под псевдонимом Dame D.O.L.L.A., выпустил пятый альбом.

Альбом, который получил название «Don D.O.L.L.A», доступен для прослушивания на стриминговых сервисах.

Дебютный альбом Лилларда под названием «The Letter O» вышел в октябре 2016 года.

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