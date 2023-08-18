Дэмиан Лиллард выпустил пятый рэп-альбом

Теги светская хроника Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард, выступающий как рэп-артист под псевдонимом Dame D.O.L.L.A., выпустил пятый альбом.

Альбом, который получил название «Don D.O.L.L.A», доступен для прослушивания на стриминговых сервисах.

Дебютный альбом Лилларда под названием «The Letter O» вышел в октябре 2016 года.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку

Антон Квитковских – из маленького поселка до сборной России

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kpvhmsvb2g
а где фит с харденом «Едем в Майами?»
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
carmelo hot sause
Ответ kpvhmsvb2g
а где фит с харденом «Едем в Майами?»
Не стали записывать, чтобы через год Харден не выпускал сольный "Отношения с Хит уже не исправить"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диетолог Зайона Уильямсона
Всяко лучше, чем практически 99% того недоразумения, что нынче зовется хип-хопом
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий