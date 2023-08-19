Сборная Греции определилась с составом на ЧМ-2023

Теги сборная Греции Чемпионат мира по баскетболу 2023 Панайотис Калаицакис Георгиос Цалбурис Баскетбол

Сборная Греции после товарищеского матча с командой Германии (71:84) объявила окончательный состав на предстоящий чемпионат мира.

Последними двумя игроками, отцепленными от состава сборной, стали Панайотис Калаицакис и Георгиос Цалбурис. Команда поедет на чемпионат мира без своей главной звезды Янниса Адетокумбо, а также без Костаса Слукаса и Ника Калатеса.

Греция будет играть в группе C в Маниле вместе с США, Иорданией и Новой Зеландией.

Состав сборной Греции на ЧМ-2023:

Томас Уолкап, Михалис Лунцис, Яннулис Ларендзакис, Лефтерис Бохоридис, Димитрис Морайтис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Никос Ронгавопулос, Динос Митоглу, Танасис Адетокумбо, Георгиос Папаяннис, Манос Хацидакис.

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