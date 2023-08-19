Юстус Холлатц получил травму во время товарищеского матча против Греции

Разыгрывающий сборной Германии Юстус Холлатц травмировал левый голеностопный сустав во время товарищеского матча против команды Греции (84:71).

За 7:14 до конца второй четверти игрок приземлился на ногу Диноса Митоглу после попытки исполнить лэй-ап в проходе. Врачи команды помогли защитнику покинуть площадку.

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