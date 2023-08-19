Юстус Холлатц получил травму во время товарищеского матча против Греции

Теги травмы товарищеские матчи сборная Греции сборная Германии Юстус Холлатц Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Юстус Холлатц травмировал левый голеностопный сустав во время товарищеского матча против команды Греции (84:71).

За 7:14 до конца второй четверти игрок приземлился на ногу Диноса Митоглу после попытки исполнить лэй-ап в проходе. Врачи команды помогли защитнику покинуть площадку.

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