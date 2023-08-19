Грант Хилл: «Многие из нынешних игроков сборной США будут представлять страну на Олимпиаде в следующем году»

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл заявил, что многие игроки нынешней сборной США войдут в состав национальной команды на Олимпийские игры 2024 года в .

«Я помню сборную 2006 года с Леброном Джеймсом, Крисом Полом, Кармело Энтони, Дуэйном Уэйдом. Эти парни тогда еще не были теми игроками, которыми они стали, и которыми они являются сегодня.

Можно сказать, что наша программа находится на переходном этапе, и следующим летом мы увидим в сборной многих из этих парней. Они еще не на пике, но они целеустремленные и очень хотят играть за сборную. И они очень хороши. Я вижу в них потенциал. Кто бы из них ни вышел на площадку, мы способны достичь нашей целей.

В первую очередь нужно посмотреть, как будут развиваться события в этом месяце, как мы выступим на чемпионате мира. Вполне вероятно, что ряд игроков, которых сейчас нет в сборной, выразят заинтересованность в участии в Олимпийских играх.

Нам, безусловно, придется принимать непростые решения. Посмотрим, как будут развиваться события, потому что в нынешнем составе сборной есть игроки, которые заслуживают возможность представлять нашу страну следующим летом», — сказал Хилл.

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