Товарищеские матчи. Сербия – Италия, Франция встретится с Литвой и другие матчи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
В рамках товарищеских матчей Сербия сыграет с Италией, Франция встретится с Литвой.
Товарищеские матчи
Эстония – Финляндия
9 августа. 18:30
Сербия – Италия
9 августа. 19:45
Турция – Польша
9 августа. 20:00
Германия – Канада
9 августа. 20:30
Франция – Литва
9 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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