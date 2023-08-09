Товарищеские матчи. Сербия – Италия, Франция встретится с Литвой и другие матчи

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Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

В рамках товарищеских матчей Сербия сыграет с Италией, Франция встретится с Литвой.

Товарищеские матчи

Эстония – Финляндия

9 августа. 18:30

Сербия – Италия

9 августа. 19:45

Турция – Польша

9 августа. 20:00

Германия – Канада

9 августа. 20:30

Франция – Литва

9 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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