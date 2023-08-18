Товарищеские матчи. США против Греции, Канада сыграет с Доминиканской республикой и другие встречи
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей США встретятся с Грецией, Канада сыграет с Доминиканской республикой.
Товарищеские матчи
Китай – Новая Зеландия
18 августа. 14:30
Ливан – Мексика
18 августа. 16:00
США – Греция
18 августа. 19:00
Канада – Доминиканская республика
18 августа. 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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