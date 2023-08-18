Товарищеские матчи. США против Греции, Канада сыграет с Доминиканской республикой и другие встречи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей США встретятся с Грецией, Канада сыграет с Доминиканской республикой.

Товарищеские матчи

Китай – Новая Зеландия

18 августа. 14:30

Ливан – Мексика

18 августа. 16:00

США – Греция

18 августа. 19:00

Канада – Доминиканская республика

18 августа. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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