Товарищеские матчи. США против Греции, Канада сыграет с Доминиканской республикой и другие встречи

Теги результаты товарищеские матчи сборная Греции сборная США сборная Китая сборная Ливана сборная Новой Зеландии сборная Канады сборная Мексики сборная Доминиканской республики Баскетбол

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей США встретятся с Грецией, Канада сыграет с Доминиканской республикой.

Товарищеские матчи

Китай – Новая Зеландия

18 августа. 14:30

Ливан – Мексика

18 августа. 16:00

США – Греция

18 августа. 19:00

Канада – Доминиканская республика

18 августа. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Вадим flanec
США раскатает греков.
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