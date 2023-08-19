«Уорриорз» проведут церемонию в честь Кевина Дюрэнта перед матчем с «Санз», который откроет сезон

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

«Уорриорз» намерены провести специальную церемонию в честь бывшего игрока команды Кевина Дюрэнта 24 октября перед матчем с «Санз», который откроет сезон-23/24.

Дюрэнт, дважды побеждавший в чемпионате НБА вместе с «Голден Стэйт», сейчас представляет «Финикс».

«Мы должны придумать способ и должным образом поблагодарить Кевина. Он не играл в «Чейз центре» с момента ухода из нашей команды. Прошло уже много времени, но каждый раз, когда столь значительные игроки, которые так много дали клубу, возвращаются, вы должны найти способ и отдать им должное. Мы сделаем это надлежащим образом», – заявил генеральный менеджер «воинов» Майк Данливи.

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