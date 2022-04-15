Андрей Кириленко: «Когда был мой первый выход против Майкла Джордана, первые три минуты я бегал и просто трогал его»

Президент РФБ Андрей Кириленко, выступавший с 2001 по 2011 год в за «Юту», в подкаст-шоу «Взял мяч» рассказал о своей первой встрече на площадке с легендарным Майклом Джорданом.

«Когда был мой первый выход против , первые три минуты я бегал и просто трогал его. Тогда он играл в , и у меня получилось два сезона с ним поиграть.

Естественно первые две-три минуты ты бегаешь и думаешь: «Все, я поиграл с Майклом, класс». Через две-три минуты твой адреналин тебя затягивает в игру, и ты уже не обращаешь внимание, играешь с ним как с обычным человеком и не смотришь на его лицо или заслуги. То же самое Леброн, то же самое Кобе», – рассказал Кириленко.

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