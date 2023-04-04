Айзейя Томас – ведущим подкаста: «Пригласите Майкла Джордана, и пусть он ответит на вопросы»
Ведущие «All the Smoke» Стивен Джексон и Мэтт Барнс спросили легенду «Детройта» Айзейю Томас, кого бы он хотел увидеть в качестве гостя этого подкаста.
«Майкла Джордана. Посадите его на это место. Пригласите его сюда, и пусть он ответит на вопросы.
Наша задача и наш долг – приходить сюда и помогать вам. Это наш долг. Чернокожие в США должны помогать друг другу. Теперь, с учетом сказанного, он должен прийти», – заявил Томас.
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