«Помню, как мы часто надирали вам задницу». Айзейя Томас ответил Чарльзу Оукли после выпада в свою сторону

Теги Майкл Джордан Детройт Айзейя Томас НБА Чарльз Оукли Баскетбол

Легенда НБА Айзейя Томас отреагировал на слова бывшего игрока Лиги Чарльза Оукли, который считает, что Джордан «отнял» родной город Томаса.

Конфликт начался с того, что Айзейя завел разговор о 6-кратном чемпионе НБА Джордане в подкасте «All The Smoke»: «Пригласите Майкла, и пусть он ответит на вопросы».

Бывший игрок «Нью-Йорка» Чарльз Оукли отреагировал: «Майк пришел в твой город и сделал его своим. Вот почему ты до сих пор злишься. Он захватил Чикаго».

2-кратный чемпион в составе «Детройта» резко ответил: «Помню, как мы часто надирали вам задницу. Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте мой результат против команд, в которых он играл! Сядь и будь паинькой».

«Пистонс» Айзейи обыгрывали команду Оукли 19 раз при 18 поражениях в регулярном чемпионате. Результат в плей-офф – 10-5 – Томас выиграл две из трех серий.

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3 комментария

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Korban Cobain
Не бомбит!
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Tim Timson
блин там же по 60. какие подкасты?)
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Свежий
Опять деды забыли выпить таблетки 😄
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