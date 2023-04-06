«Помню, как мы часто надирали вам задницу». Айзейя Томас ответил Чарльзу Оукли после выпада в свою сторону

Легенда НБА Айзейя Томас отреагировал на слова бывшего игрока Лиги Чарльза Оукли, который считает, что Джордан «отнял» родной город Томаса.

Конфликт начался с того, что Айзейя завел разговор о 6-кратном чемпионе НБА Джордане в подкасте «All The Smoke»: «Пригласите Майкла, и пусть он ответит на вопросы».

Бывший игрок «Нью-Йорка» Чарльз Оукли отреагировал: «Майк пришел в твой город и сделал его своим. Вот почему ты до сих пор злишься. Он захватил Чикаго».

2-кратный чемпион в составе « » резко ответил: «Помню, как мы часто надирали вам задницу. Кто-нибудь, пожалуйста, проверьте мой результат против команд, в которых он играл! Сядь и будь паинькой».

«Пистонс» Айзейи обыгрывали команду Оукли 19 раз при 18 поражениях в регулярном чемпионате. Результат в плей-офф – 10-5 – Томас выиграл две из трех серий.

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