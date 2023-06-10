Айзейя Томас: «Если бы мы с Джорданом играли вместе, выиграли бы 8 или 9 чемпионатов»

Теги Майкл Джордан Детройт Айзейя Томас НБА Баскетбол

Легендарный разыгрывающий «Детройта» Айзейя Томас ответил на вопрос о том, сколько чемпионатов он и Майкл Джордан выиграли бы, объединившись в одной команде.

«Наверное, восемь. Восемь или девять, определенно.

Мы бы выиграли много титулов и, вероятно, до сих пор играли бы. Нет, мы бы выиграли много. У него шесть, у меня два, да, восемь. Мы выиграли бы восемь или девять титулов», – сказал Томас.

Отца выгнали из дома из-за депрессии, братья умерли от наркотиков и алкоголизма, а он открыл секрет баскетбола. Что это за мужик, которого Джордан ненавидит и 30 лет спустя?

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5 комментариев

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NikolayOss
Наверное, восьмипит. Восьмипит или девятипит, определенно
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Михаил Сушко
Однозначно, а то и больше! Это же легенды...
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Григорий Ефимов
Так вы и так выиграли восемь, Айзея - у него шесть, у тебя два. Ты все правильно посчитал.
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