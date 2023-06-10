Айзейя Томас: «Если бы мы с Джорданом играли вместе, выиграли бы 8 или 9 чемпионатов»

Легендарный разыгрывающий « » ответил на вопрос о том, сколько чемпионатов он и выиграли бы, объединившись в одной команде.

«Наверное, восемь. Восемь или девять, определенно.

Мы бы выиграли много титулов и, вероятно, до сих пор играли бы. Нет, мы бы выиграли много. У него шесть, у меня два, да, восемь. Мы выиграли бы восемь или девять титулов», – сказал Томас.

Отца выгнали из дома из-за депрессии, братья умерли от наркотиков и алкоголизма, а он открыл секрет баскетбола. Что это за мужик, которого Джордан ненавидит и 30 лет спустя?