Клэй Томпсон: «Мне осталось играть 4-5 лет. Буду наслаждаться каждым днем»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон рассказал, сколько еще сезонов планирует провести в НБА до завершения карьеры.

«Чем хорошо прикладывать максимальные усилия в работе на раннем этапе карьеры, так это тем, что сейчас можешь позволить себе немного расслабиться.

Я благодарен за все. На данный момент приходит понимание, что мне осталось играть 4-5 лет. Буду наслаждаться каждым днем», – заявил Томпсон.

Клэю 33 года, ранее он перенес разрыв крестообразной связки и ахиллова сухожилия.

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2 комментария

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Andre Andre
Вроде у него последний контрактный год сейчас, а он уже расслабился и планирует еще 4-5 лет поиграть..
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Stanley_77
мечтатель
+1
0
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