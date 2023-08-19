Клэй Томпсон: «Мне осталось играть 4-5 лет. Буду наслаждаться каждым днем»

Защитник « » рассказал, сколько еще сезонов планирует провести в до завершения карьеры.

«Чем хорошо прикладывать максимальные усилия в работе на раннем этапе карьеры, так это тем, что сейчас можешь позволить себе немного расслабиться.

Я благодарен за все. На данный момент приходит понимание, что мне осталось играть 4-5 лет. Буду наслаждаться каждым днем», – заявил Томпсон.

Клэю 33 года, ранее он перенес разрыв крестообразной связки и ахиллова сухожилия.

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