Пол Джордж грубо ответил на вопрос Девина Букера по поводу подкаста с Клэем Томпсоном

Теги Голден Стэйт Клипперс Финикс НБА Пол Джордж Клэй Томпсон соцсети Девин Букер Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа и вспомнил эпизод из октябрьского матча с «Финиксом», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.

Покидая площадку, Томпсон показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня. Защитник «воинов» признал, что данный поступок его не красит.

Букер отреагировал в соцсетях, отдав должное Томпсону. Он также задал вопрос Джорджу: «Такой ответ ты хотел услышать?».

Джордж во время стрима компьютерной игры прокомментировал слова Букера, назвав его вопрос «идиотским».

«В следующем сезоне увидим, кто крутой», – заявил Джордж.

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14 комментариев

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Бондарев Олег
А следующем сезоне увидим, кто крутой, а кто хромой.
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Fronda
Надо правильно понимать контекст. В подкасте, с которого все началось, Томпсон намекнул Джорджу, про случай с Букером. Его смысл в том, что если Клею говорят, что вот тот парень круче, Клей показывает 4 перстня. Правда Томпсон все же оговорился, что, конечно, это немного резко. Однако смысл эпизода довольно прозрачен. Томпсон отсылкой к старой истории указывает Джорджу, что сначала надо раздобыть чемпионство, и только потом рассуждать, что ты лучше всех. Но события на оном не закончились. Букер в соцсетях добавил перцу вопросом Джорджу: "Ну как тебя устроил этот ответ". А дальше ответ Джорджа: странный (идиотский - тут не совсем подходит по смыслу фразы) вопрос, следующим летом посмотрим кто крутой". В общем, ребята разогреваются перед стартом нового сезона.
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Deathspell Omega
Где грубый ответ-то Пола Джорджа?
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Fronda
Ответ Fronda
Надо правильно понимать контекст. В подкасте, с которого все началось, Томпсон намекнул Джорджу, про случай с Букером. Его смысл в том, что если Клею говорят, что вот тот парень круче, Клей показывает 4 перстня. Правда Томпсон все же оговорился, что, конечно, это немного резко. Однако смысл эпизода довольно прозрачен. Томпсон отсылкой к старой истории указывает Джорджу, что сначала надо раздобыть чемпионство, и только потом рассуждать, что ты лучше всех. Но события на оном не закончились. Букер в соцсетях добавил перцу вопросом Джорджу: "Ну как тебя устроил этот ответ". А дальше ответ Джорджа: странный (идиотский - тут не совсем подходит по смыслу фразы) вопрос, следующим летом посмотрим кто крутой". В общем, ребята разогреваются перед стартом нового сезона.
Все-таки напишу больше про подкаст. В нем Томпсон сильно похвалил Букера. Буквально так. В общем показал я ему 4 перстня, а он в матче надрал мне задницу. И вообще Девин один из тех, кто усердно тренируется и полностью отдается игре (близкий к смыслу литературный перевод).
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ArizonaCactus
Ответ AEZAKMI228
Я не знаю ни одного человека кроме павла хрусталева которому бы нравился букер. Чел воюют с маскотами, брансоном, преждевременно начал кидать понты на луку. Внешка урода еще реально
Ты просто не с теми людьми общаешься. Ну а про внешность, это, вообще, без комментариев...
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quznez
"Кто на ком стоял?"
В чём цимес?
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Deathspell Omega
Ответ Ballboy13
"...прокомментировал слова Букера, назвав его вопрос «идиотским". достаточно грубо
"Чиво #####?!" (с)
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Поникший Руй
Ответ AEZAKMI228
Я не знаю ни одного человека кроме павла хрусталева которому бы нравился букер. Чел воюют с маскотами, брансоном, преждевременно начал кидать понты на луку. Внешка урода еще реально
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Поникший Руй
Ответ AEZAKMI228
При 2-0 говорить про симуляции луки это не понты)?
Я бы не стал называть правду понтами
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udod
Ответ AEZAKMI228
Я не знаю ни одного человека кроме павла хрусталева которому бы нравился букер. Чел воюют с маскотами, брансоном, преждевременно начал кидать понты на луку. Внешка урода еще реально
Букер сейчас сильнейший АЗ лиги, как болельщик Бостона, Брауна на него махнул бы не глядя)
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