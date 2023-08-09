Пол Джордж грубо ответил на вопрос Девина Букера по поводу подкаста с Клэем Томпсоном
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа и вспомнил эпизод из октябрьского матча с «Финиксом», когда он заработал удаление за перепалку с Девином Букером.
Покидая площадку, Томпсон показал оппоненту, что у него четыре чемпионских перстня. Защитник «воинов» признал, что данный поступок его не красит.
Букер отреагировал в соцсетях, отдав должное Томпсону. Он также задал вопрос Джорджу: «Такой ответ ты хотел услышать?».
Джордж во время стрима компьютерной игры прокомментировал слова Букера, назвав его вопрос «идиотским».
«В следующем сезоне увидим, кто крутой», – заявил Джордж.
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