Зайон Уильямсон предстал в хорошей форме на фотографиях с тренировки
В сети появились фотографии звездного форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона с недавней тренировки.
Судя по снимкам, Уильямсон находится в хорошей физической форме.
Зайон из-за проблем с ногой в минувшем сезоне принял участие лишь в 29 матчах чемпионата НБА.
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Фото: «Новый Орлеан»
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