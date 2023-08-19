Зайон Уильямсон предстал в хорошей форме на фотографиях с тренировки

Теги Новый Орлеан НБА фото Зайон Уильямсон Баскетбол

В сети появились фотографии звездного форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона с недавней тренировки. 

Судя по снимкам, Уильямсон находится в хорошей физической форме.

Зайон из-за проблем с ногой в минувшем сезоне принял участие лишь в 29 матчах чемпионата НБА.

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Фото: «Новый Орлеан»

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11 комментариев

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mqh9pzrxgf
На первой фотке прям жир на животе виден
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everyday4768
Ответ Sonder
Лол тут кило 9 лишних
Это запасные!
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Stephan Carrypenko
С Беней 1 на 1 вышли?
+6
-2
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Sonder
Лол тут кило 9 лишних
+4
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morozovvasya
Никогда такого не было, и вот опять))
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Sergey Smirnov
Начинается новый сезон обсуждения веса Дончича и Зайона.
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Agent Smith
Главное без травм🏀
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Epicman
В межсезонье Зайон всегда "худой" а Симмонс попадает трëхи сериями. Нот вот начнётся сезон и всё вернётся на круги своя)) но хотелось бы увидеть парней здоровыми как физически так и ментально. Чтобы Беня наконец вернулся на свой уровень.
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RUSSWEST
Ну и банки у Зайона, даже Шварц наверно не имел таких в прайме
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Денис Храпунов
Для 40ка летнего фитнес тренера на масе форма и правда топ. В плане физики пока лидирует Симонс.
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Григорий Ефимов
Главное одевать правильный худи без рукавов, чтобы мамон было видно похуже, а бицухи получше)) но с первой фоткой промашка вышла, недоглядели
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