Зайон Уильямсон предстал в хорошей форме на фотографиях с тренировки

В сети появились фотографии звездного форварда «Нового Орлеана» с недавней тренировки.

Судя по снимкам, Уильямсон находится в хорошей физической форме.

Зайон из-за проблем с ногой в минувшем сезоне принял участие лишь в 29 матчах чемпионата НБА.

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