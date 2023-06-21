Аккаунт порноактрисы заблокировали в твиттере после угроз выложить секс-видео с Зайоном Уильямсоном

Теги происшествия Новый Орлеан НБА фото соцсети девушки и спорт Зайон Уильямсон Баскетбол

Твиттер-аккаунт порноактрисы Морайи Миллс был заблокирован после серии постов о форварде «Нового Орлеана» Зайоне Уильямсоне.

Причина блокировки неизвестна, но решение было принято после того, как девушка пригрозила выложить интимное видео с Уильямсоном и засудить звезду НБА.

«НБА, у меня есть секс-видео со мной и Зайоном Уильямсоном, у него на телефоне они тоже имеются. «Пеликанс», обменяйте его прямо сейчас, он не заслуживает того, чтобы находиться в Новом Орлеане! Видео скоро будет в сети.

Зайону не выиграть судебное дело против меня. У меня есть физическое доказательство того, что он присылал ко мне людей с целью угрожать и запугать, он знает об этом. Я засужу тебя за все проблемы, которые ты мне устроил», – написала Миллс в соцсети.

Ранее, когда Уильямсон и его девушка объявили, что у них скоро родится дочь, Миллс обвинила баскетболиста в измене. 

Порнозвезда обвиняет Зайона в измене. Сексуальные похождения заслонили финал НБА

Изображение: twitter.com/DailyLoud

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10 комментариев

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NikolayOss
Вариантов же нет кроме твиттера, где можно выложить секс-видео.
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+29
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Streetbor
секс двух бегемотиков Илону Маску не по душе))
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Light Yagami
Ответ NikolayOss
Вариантов же нет кроме твиттера, где можно выложить секс-видео.
Согласен, Маск не упустил возможности пропиариться на этой истории.
+18
-2
+16
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justbored
Вымогательство, угрозы, порноместь, харассмент - будущая феминистская икона in the making.
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Tim Timson
расходимся?)
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Dj_dale
Ответ Streetbor
секс двух бегемотиков Илону Маску не по душе))
Да он Эмбер Хёрд "на лифте катал" ещё до того, как вскрылись все её кроватные приключения. Так что да, ему просто оказалось неинтересно)
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Виталий Коваленко
Сразу задумался, а на каком сайте ее акк заблокировали?)
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Жалько Печалич
глянул я пару видосиков, тока мужик не похож на пухляша, белый к тому же
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Локоть Артеста
Я ранее писал что у нее один мотив: дай денег, не то заяву на тебя напишу. Не умеет принимать отказы, решила самым подлым образом отомстить человеку.
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Тамагавк
Ни стыда ни совести у этой твари! Где человечность? Где видео посмотреть?
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