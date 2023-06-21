Аккаунт порноактрисы заблокировали в твиттере после угроз выложить секс-видео с Зайоном Уильямсоном

Твиттер-аккаунт порноактрисы Морайи Миллс был заблокирован после серии постов о форварде «Нового Орлеана» .

Причина блокировки неизвестна, но решение было принято после того, как девушка пригрозила выложить интимное видео с Уильямсоном и засудить звезду НБА.

«НБА, у меня есть секс-видео со мной и Зайоном Уильямсоном, у него на телефоне они тоже имеются. «Пеликанс», обменяйте его прямо сейчас, он не заслуживает того, чтобы находиться в ! Видео скоро будет в сети.

Зайону не выиграть судебное дело против меня. У меня есть физическое доказательство того, что он присылал ко мне людей с целью угрожать и запугать, он знает об этом. Я засужу тебя за все проблемы, которые ты мне устроил», – написала Миллс в соцсети.

Ранее, когда Уильямсон и его девушка объявили, что у них скоро родится дочь, Миллс обвинила баскетболиста в измене.

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Изображение: twitter.com/DailyLoud