Порноактриса Морайя Миллс опубликовала сообщения Зайона Уильямсона с просьбой удалить посты о нем

Теги Новый Орлеан НБА фото Зайон Уильямсон Баскетбол

Порноактриса Морайя Миллс опубликовала переписку с Зайоном Уильямсоном, в которой форвард «Нового Орлеана» просит удалить все ее сообщения о нем в соцсетях.

После того, как Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь, Миллс обвинила баскетболиста в измене и опубликовала множество подробностей его личной жизни.

«Наслаждайся своей новой жизнью с этой дешевой фальшивкой. Я тебе не верю, ты только и делаешь, что врешь. Я была добра к тебе», – пишет девушка.

«Удали сообщения. Мне жаль, что так получилось. Зачем ты подливаешь масла в огонь?» – отвечает Уильямсон.

А почему Зайон косолапит?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Обжегся парень . Надо было с Кардашьянами или с Ларсой мутить , они бы не слили все это ))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нина Гапорцина
опять придется делать очередное пожертвование
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ryy
Изменял порноактрисе, пока та была на работе
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Бедный Зайон..............
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Мало того, что поступил ужасно
Так еще и порноактрису выбрал так себе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Спирин
От блудниц лучше держаться подальше. Тормозов у них нет. Наукой Зайону будет. Благо ещё что не в Кырдыршьян вляпался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий