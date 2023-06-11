Порноактриса Морайя Миллс опубликовала сообщения Зайона Уильямсона с просьбой удалить посты о нем

Порноактриса Морайя Миллс опубликовала переписку с , в которой форвард «Нового Орлеана» просит удалить все ее сообщения о нем в соцсетях.

После того, как Уильямсон и его девушка Ахкима объявили, что у них скоро родится дочь, Миллс обвинила баскетболиста в измене и опубликовала множество подробностей его личной жизни.

«Наслаждайся своей новой жизнью с этой дешевой фальшивкой. Я тебе не верю, ты только и делаешь, что врешь. Я была добра к тебе», – пишет девушка.

«Удали сообщения. Мне жаль, что так получилось. Зачем ты подливаешь масла в огонь?» – отвечает Уильямсон.

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