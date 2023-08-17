Журналист Келли Ико: «Нью-Йорк» и «Хьюстон» будут претендовать на Эмбиида, если он решит покинуть «Филадельфию»

Теги возможные переходы Хьюстон Нью-Йорк Филадельфия Име Удока НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

По мнению журналиста The Athletic Келли Ико, если Джоэл Эмбиид решит покинуть «Филадельфию», на звездного центрового будут претендовать «Нью-Йорк» и «Хьюстон».

«Еще одна команда, на которую стоит обратить внимание — «Хьюстон», из-за связи между Джоэлом и Име Удокой.

Возможно, это случится в следующем году, потому что, конечно, если Джоэл останется в этом сезоне и доиграет его до конца, это одно. Но если в будущем Джоэл скажет: «Я тоже хочу уйти», то думаю, что «Нью-Йорк» и «Хьюстон» — это команды, на которые стоит обратить внимание», – сказал Ико.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
А какая связь у удоки с эмбиидом? Они же вроде нигде не пересекались
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Zloody
Ответ mqh9pzrxgf
А какая связь у удоки с эмбиидом? Они же вроде нигде не пересекались
Удока до того как пойти ассистент в бруклин, а после в бостон, работал в филадельфии ассистентом, в сезоне 19-20
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