« » обменяет звездного разыгрывающего , который воспользовался опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, финалист минувшего сезона НБА « » будет пытаться заполучить Хардена.

Ранее сообщалось, что « » и « » тоже войдут в число команд, которые будут вести переговоры с «Сиксерс» о возможном обмене 33-летнего баскетболиста.

За полтора сезона в «Филадельфии» Харден сыграл 79 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 6,4 подбора, 10,6 передачи и 1,2 перехвата при 43,1% с игры и 37,0% из-за дуги.

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