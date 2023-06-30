«Майами» поборется за Джеймса Хардена (Шэмс Чарания)

Теги возможные переходы Клипперс Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Филадельфия» обменяет звездного разыгрывающего Джеймса Хардена, который воспользовался опцией продления контракта на сезон-23/24 стоимостью 35,6 миллиона долларов.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, финалист минувшего сезона НБА «Майами» будет пытаться заполучить Хардена.

Ранее сообщалось, что «Клипперс» и «Нью-Йорк» тоже войдут в число команд, которые будут вести переговоры с «Сиксерс» о возможном обмене 33-летнего баскетболиста.

За полтора сезона в «Филадельфии» Харден сыграл 79 матчей, набирая в среднем 21,0 очка, 6,4 подбора, 10,6 передачи и 1,2 перехвата при 43,1% с игры и 37,0% из-за дуги.

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2 комментария

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Stranfio
Хирро пару пиков и возможно Робинсона ???
хммм, они ждали Лилларда, а тут нарисовался Борода. Хммм интересно.
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Are you ready???
В «Майами» с результатами всё очень даже, а от состав хуже и хуже... нонсенс)
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