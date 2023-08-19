Тренер «Локо» Юрица Жужа: «Краснодарский молодежный тренировочный центр – это уровень НБА»

Теги Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Юрица Жужа Баскетбол

Ассистент «Локомотива-Кубань» Юрица Жужа рассказал о том, как стартовал процесс подготовки команды к новому сезону.

Хорватский специалист также отметил высокий уровень организации в краснодарском клубе.

«Я вижу большой прогресс по сравнению с нашей первой тренировкой перед началом предыдущего сезона, когда мы с Секуличем только начали работать в «Локо». Все игроки на месте, за исключением Джордана Моргана, который тоже присоединится к нам в ближайшие дни. А в прошлом сезоне у нас постоянно происходили изменения в составе: в октябре пришел Крис Хортон, в декабре – Девон Акун-Перселл, в январе – Окаро Уайт. И каждый раз команде приходилось на ходу перестраиваться – налаживать новые игровые связи, коммуникацию на площадке и вне ее. Это всегда очень непросто, даже если новый игрок высокого уровня. А сейчас мы все вместе с самого начала предсезонки. Более того: почти все игроки уже хорошо знают требования нашего тренерского штаба, так что будем дальше оттачивать ту игру, которую мы выстроили в прошлом сезоне, добавляя некоторые новые детали. Но сначала – немного физической подготовки. 

К чему я оказался не готов в России? Пробки. К краснодарскому дорожному движению я не был готов. Но это единственное, на что можно жаловаться. Все остальное мне очень нравится. Поверьте, мне есть, с чем сравнивать – в бытность игроком я много где жил. И в «Локо» все устроено на очень высоком уровне. Чего стоит хотя бы молодежный тренировочный центр – что-то сравнимое я видел разве что в Ульме, где пару лет назад местный клуб построил Orange Campus. Но там только один зал, а у нас – два. Я скажу, что наш МТЦ – это даже не уровень Евролиги. Это уже уровень НБА! Вот бы еще аэропорт в Краснодаре возобновил работу – и тогда вообще все станет идеально», – заявил Жужа.

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