Александр Щербенев о тренировках «Локо»: «Работаем под руководством помощника Секулича. Он знаком с его философией»

Защитник « -Кубань» в интервью «Матч ТВ» рассказал, что тренировки команды проходят строго по плану, несмотря на отсутствие главного тренера Александра Секулича, который со сборной Словении готовится к чемпионату мира.

— Как прошли первые рабочие дни «Локомотива» после выхода команды из отпуска?

— Хорошо. 14 августа прошли медосмотр, затем начались тренировки. Слава Богу, команда у нас сильно не изменилась, и костяк сохранили. Так что все мы понимаем свои роли в команде и требования тренера.

Сейчас потихоньку вкатываемся. Некоторые игроки, в том числе я, сейчас из сборной вернулись — мы уже в игровом ритме, и нам чуть проще. Но и остальные ребята тоже тренировались летом.

Думаю, сейчас быстро все наберем форму и будем готовиться к товарищеским играм. Сейчас у нас по две тренировки каждый день: утром — тренажерный зал, вечером отрабатываем взаимодействие.

— «Локомотив» пока работает без главного тренера Александра Секулича, который сейчас готовит сборную Словении к чемпионату мира. Без него сложнее приходится?

— Все нормально. С нами пока работает его помощник Юрица Жужа. Он тренерскую философию Секулича знает. Жужа с ним на связи, созванивается. Так что в все в порядке. Мы в принципе и в прошлом году в предсезонку были без главного тренера. Так что сейчас намного проще, чем в том году. Потому что уже хорошо знаем систему, все упражнения, комбинации.

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