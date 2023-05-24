Александер Секулич остается на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»

Тренерский штаб «Локомотива‑ » не претерпит изменений в будущем сезоне, Александер Секулич продолжит возглавлять команду.

Об этом рассказал президент краснодарского клуба .

«Секулич продолжит работать с «Локо». Он имеет действующий контракт с клубом. И тренерский штаб в полном составе остается. Может быть, еще усилимся, добавим каких‑то специалистов в штат основной команды. Пока мы обсуждаем эти вопросы», - сказал Ведищев.

Словенский тренер возглавил краснодарскую команду в июле 2022 года.

«Локомотив‑Кубань» в завершившемся сезоне занял второе место в Единой лиге ВТБ, проиграв казанскому УНИКСу в финальной серии 1-4.

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