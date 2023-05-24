Александер Секулич остается на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»

Теги Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Тренерский штаб «Локомотива‑Кубани» не претерпит изменений в будущем сезоне, Александер Секулич продолжит возглавлять команду.

Об этом рассказал президент краснодарского клуба Андрей Ведищев.

«Секулич продолжит работать с «Локо». Он имеет действующий контракт с клубом. И тренерский штаб в полном составе остается. Может быть, еще усилимся, добавим каких‑то специалистов в штат основной команды. Пока мы обсуждаем эти вопросы», - сказал Ведищев.

Словенский тренер возглавил краснодарскую команду в июле 2022 года. 

«Локомотив‑Кубань» в завершившемся сезоне занял второе место в Единой лиге ВТБ, проиграв казанскому УНИКСу в финальной серии 1-4.

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2 комментария

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VyacheslavLoveDi
Лучше человека, работающего с молодёжью - не припомню!
Отличное для клуба и лиги решение
+8
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Михаил Бородовский
Отличная новость! Я понял, что так будет, когда Секулич высказался о том, что в следующем сезоне мы постараемся не снижать планку. Это он сказал после финала с Униксом.
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