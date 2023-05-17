Александер Секулич: «УНИКС вышел на матч с настроем «если проиграешь, то умрешь»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Ненад Димитриевич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич рассказал, за счет чего УНИКСу удалось выиграть 5-й матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (98:89, 4-1).

«Как мне показалось, УНИКС вышел на сегодняшний матч с настроем «если проиграешь, то умрешь» – а ведь так начать игру следовало как раз нашей команде.

Во второй половине нам, вроде бы, удалось устроить погоню. Но у казанской команды на первый план вышел Ненад Димитриевич – он показал, почему является самым ценным игроком этого финала и, возможно, большой мировой звездой в ближайшей перспективе.

Хочу выразить огромную благодарность нашим игрокам – тому, чего они добились и как сражались. В плей-офф нам каждую серию приходилось начинать в гостях, что очень непросто, но мы добрались до финала – и там имели все шансы выиграть во 2-м, 3-м и 4-м матчах – очень жаль, что нам немного не хватило для этого опыта.

Считаю, что мне повезло быть наставником у этих парней – у многообещающих русских игроков, каждый из которых способен вырасти в звезду, и у американских легионеров, которые прекрасно играли и отдали все, чтобы сделать лучше команду в целом и каждого из партнеров.

Сегодня дал много времени молодежи – но не потому, что мы сдались, а потому что был уверен в том, что эти парни принесут команде пользу», – сказал Секулич.

УНИКС – чемпион! 🥳

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