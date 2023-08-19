Карл-Энтони Таунс сыграл за Доминиканскую республику после 10-летнего перерыва

Теги Миннесота НБА сборная Канады сборная Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс сыграл за сборную Доминиканской республики в товарищеском матче с Канадой (94:88).

Таунс надел майку национальной команды после 10-летнего перерыва. Последний раз он представлял сборную в 2013 году.

В пятницу на счету Таунса 20 очков при 6 из 9 с игры и 6 подборов, а также 7 допущенных потерь.

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3 комментария

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mastadon
Спортс, вы с рекламными баннерами не перебарщиваете? Каждые 30 секунд по моему перебор
+6
-1
+5
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Роман Бояринов
7 потерь это сильно, видно потенциал
+3
0
+3
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<~Inter~>
Ответ Роман Бояринов
7 потерь это сильно, видно потенциал
доминирующий игрок
0
0
0
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