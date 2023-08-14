Карл-Энтони Таунс: «С уходом из жизни моей мамы я почувствовал острую необходимость в том, чтобы выбрать Доминиканскую Республику»

Центровой «Миннесоты» рассказал, почему принял решение выступать за сборную Доминиканской Республики.

«Решение было принято по многим причинам. Все как-то совпало. В прошлом сезоне я не так сильно нагружал свой организм из-за травмы. Сейчас чувствую себя прекрасно, на все 100% и снова ощущаю себя самим собой.

Это идеальное время для того, чтобы поработать над некоторыми моментами в своей игре. А с уходом из жизни моей мамы я почувствовал острую необходимость в том, чтобы выбрать Доминиканскую Республику», – заявил центровой.

Таунс последний раз играл за Доминиканскую Республику в 2013 году на Кубке Америки.

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