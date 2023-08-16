Джамал Мюррэй пропустит чемпионат мира-2023

Теги Денвер НБА сборная Канады Джамал Мюррэй Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» и сборной Канады Джамал Мюррэй не сыграет на ЧМ-2023.

«Приехав в тренировочный лагерь сборной, я хотел посмотреть, как мое тело отреагирует на долгий и сложный сезон НБА, смогу ли я с точки зрения физических кондиций соревноваться на самом высоком уровне, необходимом для чемпионата мира.

Посоветовавшись с медицинским персоналом и командой, пришли к выводу, что требуется дополнительное восстановление. Я принял трудное решение не участвовать в турнире.

По-прежнему мечтаю представлять Канаду на Олимпийских играх. Буду поддерживать команду на каждом этапе пути к достижению этой цели», - заявил Мюррэй.

Игрок «Наггетс» в прошлом сезоне вернулся после серьезной травмы колена и дошел с командой до решающей серии, став чемпионом НБА.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
С его медкартой стоит поберечься, конечно.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Bukata
эх, а на бумаге могла быть неплохая команда у канады
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Тюрин
Мой первый ЧМ по баскетболу, очень жаль, хотел его увидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Van
Из пропустивших можно чемпионскую сборную на бумаге собрать) сборная Лазарета
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cosstigan
потеря, Джамал хладнокровный мастер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий