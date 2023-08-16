Джамал Мюррэй пропустит чемпионат мира-2023

Разыгрывающий « » и сборной Канады Джамал Мюррэй не сыграет на ЧМ-2023.

«Приехав в тренировочный лагерь сборной, я хотел посмотреть, как мое тело отреагирует на долгий и сложный сезон НБА, смогу ли я с точки зрения физических кондиций соревноваться на самом высоком уровне, необходимом для чемпионата мира.

Посоветовавшись с медицинским персоналом и командой, пришли к выводу, что требуется дополнительное восстановление. Я принял трудное решение не участвовать в турнире.

По-прежнему мечтаю представлять Канаду на Олимпийских играх. Буду поддерживать команду на каждом этапе пути к достижению этой цели», - заявил Мюррэй.

Игрок «Наггетс» в прошлом сезоне вернулся после серьезной травмы колена и дошел с командой до решающей серии, став чемпионом НБА.

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