Микэл Бриджес поддержал Остина Ривза: «Больше не называйте его андердогом. Он в сборной США»

Форвард сборной США и « » считает, что пришла пора признать силу свингмена «Лейкерс» , который также вызван в национальную команду.

«Больше не называйте его андердогом, больше не надо таких сравнений. Он в сборной США», – заявил Бриджес.

Ривз не был выбран на драфте НБА в 2021 году, но за два сезона завоевал себе репутацию в « ». В матчах плей-офф-2023 Остин набирал 16,9 очка, 4,6 передачи и 4,4 подбора за игру.

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