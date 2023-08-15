Микэл Бриджес поддержал Остина Ривза: «Больше не называйте его андердогом. Он в сборной США»
Форвард сборной США и «Бруклина» Микэл Бриджес считает, что пришла пора признать силу свингмена «Лейкерс» Остина Ривза, который также вызван в национальную команду.
«Больше не называйте его андердогом, больше не надо таких сравнений. Он в сборной США», – заявил Бриджес.
Ривз не был выбран на драфте НБА в 2021 году, но за два сезона завоевал себе репутацию в «Лейкерс». В матчах плей-офф-2023 Остин набирал 16,9 очка, 4,6 передачи и 4,4 подбора за игру.
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