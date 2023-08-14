Джарен Джексон о сборной США: «Командная химия все лучше»

Теги сборная Испании сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Баскетбол

«Большой» сборной США Джарен Джексон доволен прогрессом команды, которая готовится к ЧМ-2023.

В воскресенье американцы обыграли Испанию (98:88) в товарищеском матче, на счету Джексона 14 очков, 5 подборов и 3 блок-шота.

«Мы все лучше понимаем друг друга, сыгрываемся, командная химия все лучше.

С каждым новым матчем команду будет прибавлять», – заявил Джексон.

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