Джеймс Харден: «Отношения с «Сиксерс» уже не восстановить»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден во время интервью признался, что не считает возможным продуктивное сотрудничество с нынешним клубом.

Во время недавнего визита в Китай Харден назвал президента «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом».

«Я уже проявил терпение, ждал все лето... Сейчас концентрируюсь на том, что зависит от меня, а именно на подготовке к сезону. Набираю форму.

Думаю, отношения с «Сиксерс» уже не восстановить», – заявил Харден.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

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9 комментариев

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Serik Alik
Что мне нравится в этой саге с Харденом, Филой и Мори, это то, что игрок высказывает свое мнение как есть, а не намеками через свои треки, инстаграм и т.п.
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+2
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zetamol
- И не надо на мне воду возить! Иначе объединюсь с Симмонсом в команду мусорных баков
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AnTikVar
Даже интересно, как же он это понял, что их не восстановить?🤔🤔🤔
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B@SS
Набирает форму?) 140кг?)
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Finstere
Ответ AnTikVar
Даже интересно, как же он это понял, что их не восстановить?🤔🤔🤔
наверняка голоса в голове
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Сергей Пузанков
Ответ Serik Alik
Что мне нравится в этой саге с Харденом, Филой и Мори, это то, что игрок высказывает свое мнение как есть, а не намеками через свои треки, инстаграм и т.п.
Чувак из третьего клуба бежит. Ему уже стесняться нечего.
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