Джеймс Харден: «Отношения с «Сиксерс» уже не восстановить»

Звездный защитник «Филадельфии» во время интервью признался, что не считает возможным продуктивное сотрудничество с нынешним клубом.

Во время недавнего визита в Китай Харден назвал президента «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом».

«Я уже проявил терпение, ждал все лето... Сейчас концентрируюсь на том, что зависит от меня, а именно на подготовке к сезону. Набираю форму.

Думаю, отношения с «Сиксерс» уже не восстановить», – заявил Харден.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»