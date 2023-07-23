Кемба Уокер о возвращении в НБА: «Не уверен»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер ответил на вопрос о возможном возвращении в НБА.

«Не уверен. НБА, очевидно, является главной целью, но я играл там много лет. Сейчас я полностью сосредоточен на своем новом приключении, на опыте, который ждет меня вместе с новой жизнью.

Я в восторге от возможности поиграть в «Монако». Мне не терпится увидеть город и познакомиться с людьми, партнерами по команде, персоналом и всем, что связано с клубом», – сказал Уокер.

Айверсон, Уилкинс, Амаре, а теперь и Кемба – самые крутые американцы НБА в Европе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий