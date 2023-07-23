Кемба Уокер о возвращении в НБА: «Не уверен»
Разыгрывающий «Монако» Кемба Уокер ответил на вопрос о возможном возвращении в НБА.
«Не уверен. НБА, очевидно, является главной целью, но я играл там много лет. Сейчас я полностью сосредоточен на своем новом приключении, на опыте, который ждет меня вместе с новой жизнью.
Я в восторге от возможности поиграть в «Монако». Мне не терпится увидеть город и познакомиться с людьми, партнерами по команде, персоналом и всем, что связано с клубом», – сказал Уокер.
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