Кемба Уокер о возвращении в НБА: «Не уверен»

Разыгрывающий «Монако» ответил на вопрос о возможном возвращении в НБА.

«Не уверен. НБА, очевидно, является главной целью, но я играл там много лет. Сейчас я полностью сосредоточен на своем новом приключении, на опыте, который ждет меня вместе с новой жизнью.

Я в восторге от возможности поиграть в « ». Мне не терпится увидеть город и познакомиться с людьми, партнерами по команде, персоналом и всем, что связано с клубом», – сказал Уокер.

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