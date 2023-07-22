Кемба Уокер: «Думаю, у меня была очень успешная карьера»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции Кемба Уокер Монако Баскетбол

Разыгрывающий Кемба Уокер, подписавший контракт с «Монако» после 12 лет в НБА, считает, что провел очень успешную карьеру.

«Думаю, у меня была очень успешная карьера. Сомневаюсь, что когда я пришел в НБА, люди думали, что я стану четырехкратным участником Матча всех звезд и буду так играть, особенно в «Хорнетс», особенно будучи маленьким разыгрывающим.

У меня была довольно потрясающая карьера, и я горжусь ею. Все это плод тяжелой работы, и это все, чего я хотел. Я люблю баскетбол так сильно, что вы даже не догадываетесь. Моей единственной навязчивой идеей было становиться лучше с каждым годом. Моей целью было расти, стать лучшим партнером по команде, и попытаться возродить клуб «Хорнетс».

Мне было очень тяжело, но я хочу оставить эти трудные годы позади. Вот почему я продолжаю усердно работать и тренироваться. Как я уже говорил, я очень люблю эту игру и пока не хочу ее бросать. Не думаю, что мое время истекло. Хочу продолжать играть до тех пор, пока больше не смогу. Я получаю удовольствие и нахожусь в окружении замечательных людей. Я рад возможности играть в «Монако» и хочу помочь им чего-то добиться», – сказал Уокер.

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3 комментария

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fhneh
Нормальная карьера, пару лет точно был в топе лучших пг лиги.
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Лютик
Кембе всего 33 года. Еще мог бы в контендере с банки попылить, мне кажется.
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