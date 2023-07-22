Кемба Уокер: «Захотел присоединиться к клубу, который верит в меня»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Кемба Уокер Шабазз Напьер Монако Баскетбол

Американский разыгрывающий Кемба Уокер объяснил решение продолжить карьеру в клубе Евролиги «Монако».

«Клуб был очень заинтересован во мне, и я просто захотел присоединиться к клубу, который хочет меня и верит в меня.

Руководство клуба посчитало, что я могу помочь им выйти на новый уровень, и я видел это. Это убедило меня принять решение присоединиться к «Монако». Просто хочу продолжать играть в баскетбол на высоком уровне, и «Монако» позволит мне это сделать.

Я слышал о Евролиге только хорошее. У меня много друзей, которые играют в этом турнире. Один из моих бывших партнеров по команде из университета и один из самых близких друзей Шабазз Напьер дал мне много советов при принятии решения.

Я знаю многих игроков, которые играли за границей, и получил только хорошие отзывы об этом турнире. Мне не терпится начать сражаться, это будет необыкновенный момент», – сказал Уокер.

25 американских звезд НБА, покорявших Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий