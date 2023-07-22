Кемба Уокер: «Захотел присоединиться к клубу, который верит в меня»

Американский разыгрывающий объяснил решение продолжить карьеру в клубе « ».

«Клуб был очень заинтересован во мне, и я просто захотел присоединиться к клубу, который хочет меня и верит в меня.

Руководство клуба посчитало, что я могу помочь им выйти на новый уровень, и я видел это. Это убедило меня принять решение присоединиться к «Монако». Просто хочу продолжать играть в баскетбол на высоком уровне, и «Монако» позволит мне это сделать.

Я слышал о Евролиге только хорошее. У меня много друзей, которые играют в этом турнире. Один из моих бывших партнеров по команде из университета и один из самых близких друзей дал мне много советов при принятии решения.

Я знаю многих игроков, которые играли за границей, и получил только хорошие отзывы об этом турнире. Мне не терпится начать сражаться, это будет необыкновенный момент», – сказал Уокер.

25 американских звезд НБА, покорявших Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы