Домантас Сабонис о внутрисезонном турнире: «Еще одна возможность что-то выиграть»

Бигмен « » заявил, что одобряет идею внутрисезонного турнира , который впервые будет проведен в новом сезоне.

«Я очень рад. Мы все говорили об этом последние три или четыре года, и вот, наконец, это произошло. Это еще один шанс что-то выиграть. В европейском баскетболе эти кубки по ходу сезона имеют значение. Они ценятся. Это часть истории, это имеет значение», – заявил Сабонис.

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