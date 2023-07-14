Айзейя Томас «проводил время в Финиксе, неофициально консультируя руководство «Санз»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст рассказал о влиянии члена Зала славы Айзейи Томаса на решения владельца Мэта Ишбии по управлению организацией.
«По словам источников, Томас проводил время в Финиксе, неофициально консультируя руководство «Санз», но в последние недели это время сократилось, поскольку Ишбиа пополнил состав фронт-офиса.
Источники уточняют, что Томас не участвовал в переманивании и последующем обмене Брэдли Била», – пишет Уиндхорст.
Ранее «Финикс» обменял Криса Пола и Лэндри Шэмета на Брэдли Била в «Вашингтон».
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