Майк Джеймс: «Думаю, этот сезон проведу в «Монако». Дальше будет видно»

Звездный защитник «Монако» прокомментировал слухи о том, что покинет клуб в межсезонье-2023.

В СМИ сообщалось, что Джеймс уже договорился с « ».

«Я ни с кем не договаривался. Но у меня были некоторые вопросы о моем будущем в « », на которые я так и не получил ответов.

Я не знаю, являюсь ли здесь краеугольным камнем системы или частью плана, но мне сказали, что я остаюсь, поэтому я здесь.

В «Монако» мне ничего толком не объяснили, только то, что я останусь здесь на предстоящий сезон, и то, что мне не разрешено заниматься другими вариантами.

Думаю, в этом сезоне я действительно останусь в «Монако». Следующим летом будет рынок свободных агентов, там будет видно», – заявил Джеймс.

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