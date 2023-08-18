Майк Джеймс: «Думаю, этот сезон проведу в «Монако». Дальше будет видно»
Звездный защитник «Монако» Майк Джеймс прокомментировал слухи о том, что покинет клуб в межсезонье-2023.
В СМИ сообщалось, что Джеймс уже договорился с «Олимпиакосом».
«Я ни с кем не договаривался. Но у меня были некоторые вопросы о моем будущем в «Монако», на которые я так и не получил ответов.
Я не знаю, являюсь ли здесь краеугольным камнем системы или частью плана, но мне сказали, что я остаюсь, поэтому я здесь.
В «Монако» мне ничего толком не объяснили, только то, что я останусь здесь на предстоящий сезон, и то, что мне не разрешено заниматься другими вариантами.
Думаю, в этом сезоне я действительно останусь в «Монако». Следующим летом будет рынок свободных агентов, там будет видно», – заявил Джеймс.
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Пойду в магазин за новыми линзами
- А дальше ?
А дальше видно блеат будет )