Майк Джеймс хочет расторгнуть контракт с «Монако», «Олимпиакос» и «Партизан» претендуют на разыгрывающего
Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс (32 года, 185 см) намерен покинуть команду.
Как пишет журналист Ваггелис Иоанну, Джеймс дал указание своим агентам начать переговоры о расторжении контракта с клубом.
Сообщается, что за ситуацией следят «Олимпиакос» и «Партизан».
Ранее «Монако» подписал на позицию первого номера 4-кратного участника Матча всех звезд НБА Кембу Уокера.
В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора
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