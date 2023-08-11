Майк Джеймс хочет расторгнуть контракт с «Монако», «Олимпиакос» и «Партизан» претендуют на разыгрывающего

Разыгрывающий «Монако» (32 года, 185 см) намерен покинуть команду.

Как пишет журналист Ваггелис Иоанну, Джеймс дал указание своим агентам начать переговоры о расторжении контракта с клубом.

Сообщается, что за ситуацией следят « » и « ».

Ранее « » подписал на позицию первого номера 4-кратного участника Матча всех звезд НБА Кембу Уокера.

В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо