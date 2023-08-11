Майк Джеймс хочет расторгнуть контракт с «Монако», «Олимпиакос» и «Партизан» претендуют на разыгрывающего

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Партизан Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс (32 года, 185 см) намерен покинуть команду.

Как пишет журналист Ваггелис Иоанну, Джеймс дал указание своим агентам начать переговоры о расторжении контракта с клубом.

Сообщается, что за ситуацией следят «Олимпиакос» и «Партизан».

Ранее «Монако» подписал на позицию первого номера 4-кратного участника Матча всех звезд НБА Кембу Уокера.

В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Вот и ответ, как они будут делить мяч с Уокером)
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