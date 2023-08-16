Майк Джеймс, как ожидается, останется в «Монако». Клуб намерен сохранить игрока

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Звездный защитник Майк Джеймс, как ожидается, продолжит выступать за «Монако».

Как информирует Eurohoops, «Монако» намерен сохранить игрока, вероятность его ухода называется минимальной.

Ранее сообщалось, что Джеймс дал указание своим агентам начать переговоры о расторжении контракта с клубом. Интерес к американцу проявляли гранды Евролиги.

В минувшем сезоне «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до «Финала четырех» Евролиги. Клуб хочет сохранить ведущего игрока.

В Евролиге-22/23 Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора.

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