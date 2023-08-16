Майк Джеймс, как ожидается, останется в «Монако». Клуб намерен сохранить игрока

Звездный защитник , как ожидается, продолжит выступать за «Монако».

Как информирует Eurohoops, «Монако» намерен сохранить игрока, вероятность его ухода называется минимальной.

Ранее сообщалось, что Джеймс дал указание своим агентам начать переговоры о расторжении контракта с клубом. Интерес к американцу проявляли гранды Евролиги.

В минувшем сезоне « » стал чемпионом Франции и дошел до «Финала четырех» Евролиги. Клуб хочет сохранить ведущего игрока.

В Евролиге-22/23 Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора.

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