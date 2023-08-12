Майк Джеймс близок к расторжению контракта с «Монако»
Разыгрывающий Майк Джеймс (32 года, 185 см) и «Монако» близки к соглашению о расторжении контракта, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Клуб уже ищет замену американскому разыгрывающему. В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора.
За ситуацией следят «Олимпиакос» и «Партизан».
Ранее «Монако» подписал на позицию первого номера 4-кратного участника Матча всех звезд НБА Кембу Уокера.
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