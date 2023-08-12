Майк Джеймс близок к расторжению контракта с «Монако»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Партизан чемпионат Франции Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий Майк Джеймс (32 года, 185 см) и «Монако» близки к соглашению о расторжении контракта, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Клуб уже ищет замену американскому разыгрывающему. В минувшем сезоне Евролиги Джеймс набирал в среднем 15,9 очка, 4,4 передачи и 3,7 подбора.

За ситуацией следят «Олимпиакос» и «Партизан».

Ранее «Монако» подписал на позицию первого номера 4-кратного участника Матча всех звезд НБА Кембу Уокера.

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